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ФСБ изъяла 100 кг марихуаны у наркогруппировки на Дальнем Востоке

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность наркогруппировки, продававшей особо крупные партии наркотиков в Дальневосточном федеральном округе. Об этом сообщается на сайте Федеральной службы безопасности.

В ходе обысков сотрудники ФСБ изъяли около 100 кг марихуаны, 5,5 кг гашишного масла и 10 кг семян дикорастущей конопли. По предварительной оценке, объем изъятых наркотиков составляет более 80 тыс. разовых доз, а их общая стоимость превышает 23 млн руб.

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Фото:МВД РФ

Следственное подразделение управления ФСБ России по Амурской области возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК России (покушение на незаконный сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Участники группы арестованы.

В августе в Ивановской области сотрудники ФСБ задержали наркоторговцев, которые каждый месяц производили 200 кг наркотиков. По данным службы, задержанные использовали труд иностранных граждан, которых насильственно удерживали, угрожая расправой.

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