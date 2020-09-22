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МВД изъяло 143 кг синтетических наркотиков в Брянской области

Фото:МВД РФ
Фото: МВД РФ

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в организации подпольной нарколаборатории на территории Брянской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Нелегальное производство синтетических наркотиков было организовано в частном доме в Брянской области. В ходе обысков было изъято почти 143 кг готовой к реализации синтетики. В помещении обнаружены бочки и канистры с химическими реактивами, фильтры, колбы, миксер для смешивания ингредиентов и промышленные весы.

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Фото:Антон Подгайко / ТАСС

«Налаженная схема позволяла получать ежесуточно около 4 кг наркотических средств, которые затем сбывались бесконтактным способом в ряде регионов Центрального федерального округа», — сообщил глава МВД Владимир Колокольцев, отметив, что операция была проведена совместно с сотрудниками ФСБ России.

Возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 30 (покушение на преступление) и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Подозреваемые задержаны.

В июле ФСБ России изъяла порядка 55 кг наркотиков, которые планировали продать в Московской области и других регионах. Были задержаны три курьера, перевозившие из Ленинградской области 55 кг синтетических наркотиков — 45 кг амфетамина и 23 тыс. таблеток метилендиоксиметамфетамина (МДМА, экстази). В отношении участников преступной группы возбуждены уголовные дела.

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