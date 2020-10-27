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В ДТП с микроавтобусом в Красноярском крае пострадали восемь человек

Фото:ГУ МВД по Красноярскому краю
Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Восемь человек получили травмы при опрокидывании микроавтобуса в Ермаковском районе Красноярского края. Об этом сообщает региональный главк МВД.

По предварительным данным, ДТП произошло утром на 497-м километре трассы Р-257 «Енисей». Водитель в возрасте 31 года за рулем Toyota Hiace двигался со стороны Томска в сторону города Кызыл и не справился с управлением. В результате микроавтобус опрокинулся в правый кювет.

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Фото:ГУ МВД по Иркутской области

В салоне Toyota Hiace находились 17 пассажиров. Водителя и семерых пассажиров госпитализировали в Ермаковскую районную больницу с травмами различной степени тяжести.

Накануне в Красноярском крае четыре человека погибли в ДТП с грузовиком и легковым автомобилем, за рулем которого был несовершеннолетний водитель. Грузовой автомобиль DAF столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107, в результате чего водитель и трое пассажиров «Жигулей» скончались на месте.

ДТП Красноярский край пострадавшие в ДТП
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