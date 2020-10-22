Шесть человек пострадали в ДТП с маршруткой в Иркутской области

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Шесть человек пострадали в результате столкновения маршрутного автобуса и грузового автомобиля в Братске Иркутской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Среди пострадавших пятеро мужчин в возрасте от 36 до 54 лет и 29-летняя женщина, уточнили в ведомстве.

Как ранее сообщили в региональном главке МВД, маршрутный автобус Ford и грузовой автомобиль столкнулись около 6.30 по местному времени (1.30 мск) в районе 228-го км федеральной автодороги «Вилюй». По предварительным данным, они двигались в попутном направлении.

В маршрутке находились 12 пассажиров. Изначально в управлении МВД сообщали, что пострадали трое из них, а также водитель автобуса.