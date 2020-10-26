В Красноярском крае в ДТП с грузовиком погибли четыре человека

Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю

В Красноярском крае столкнулись грузовик и легковой автомобиль, за рулем которого был несовершеннолетний водитель. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Авария произошла в 10:00 (6:00 по мск) на 776-м км автодороги Р-255 «Сибирь» в Емельяновском районе. Грузовой автомобиль DAF столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107, в результате чего водитель и трое пассажиров «Жигулей» скончались на месте, среди них четырехлетний мальчик.

Как установили полицейские, все погибшие проживали в поселке Памяти 13 Борцов.

Накануне в Ивановской области иномарка врезалась в столб, в результате чего погибли четыре человека. От удара одна из пассажиров, девушка, вылетела из салона авто, ее тело нашли в придорожном лесу. Авария произошла на дороге по направлению к городу Кохма.