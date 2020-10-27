Минздрав сообщил об условии отправки пациентов с коронавирусом из больниц

Пациентов, у которых выявили коронавирусную инфекцию COVID-19, могут начать переводить из стационара на амбулаторное лечение до получения отрицательного теста на наличие инфекции. Об этом говорится в девятой версии рекомендаций Минздрава России, опубликованной на сайте ведомства.

«Выписка из медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, пациентов в возрасте 18 лет и старше для продолжения лечения в амбулаторных условиях может осуществляться до получения результатов лабораторных исследований биологического материала на наличие РНК SARS-CoV-2», — говорится в документе.

Согласно рекомендациям Минздрава, это возможно при стойком улучшении клинической картины, исчезновении лихорадки (температура ниже 37,5 градусов), отсутствии признаков нарастания дыхательной недостаточности, уровне C-реактивного белка меньше 10 мг/л. В расчет также принимается уровень лейкоцитов.

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