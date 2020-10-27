СМИ узнали о плане Меркель ввести в ФРГ «лайт-локдаун» из-за коронавируса

Канцлер Германии Ангела Меркель намерена ввести в стране «облегченную» версию локдауна на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

По данным издания, канцлер планирует вместе с 16 главами федеральных земель договориться о новой модели режима ограничений в среду. При этом школы и детские сады продолжат работу. Магазины будут работать с ограничениями, рестораны и бары закроются, а массовые мероприятия планируется отменить.

В середине октября Меркель заявила о неготовности экономики ФРГ к повторению ограничений, которые власти были вынуждены ввести весной текущего года из-за распространения коронавируса.

Как отмечала Меркель, в Германии был принят бюджет, предусматривающий задолженности. В текущем году он составил €250 млрд. Канцлер также отмечала, что страна находится в стадии экспоненциального роста числа заболевших и должна приложить усилия для того, чтобы сбить волну.

С начала октября в Берлине действует ограниченный режим работы магазинов, баров, ресторанов и ночных клубов. В частности, посещать эти заведения разрешено с 23:00 до 6:00. Максимально допустимое число посетителей частных мероприятий было сокращено до десяти. Ограничения будут действовать до 31 октября.

Кроме того, были введены ограничения на посещение частных торжеств в закрытых помещениях. В частности, число посетителей решили сократить с 25 до десяти человек. При этом с 23:00 до 06:00 разрешили собираться группам не более пяти человек, в том числе и на открытом воздухе.

Согласно данным Институт Роберта Коха на 27 октября, с начала пандемии коронавируса в Германии выявлено 437 866 случаев заболеваний COVID-19. За сутки в стране заболели коронавирусом 8685 человек. Умерли 10 056 человек.