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Словения первой в Европе объявила об окончании эпидемии коронавируса

Словенские власти объявили об окончании эпидемии коронавируса в стране и начале постепенной отмены ограничительных мер. В страну разрешили беспрепятственно въезжать гражданам Евросоюза
Фото: Pier Marco Tacca / Getty Images
Фото: Pier Marco Tacca / Getty Images

Правительство Словении официально объявило об окончании эпидемии коронавируса SARS-CoV-2 в стране. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на правительственном портале республики.

В нем говорится, что с 15 мая режим эпидемии, введенный в стране 12 марта 2020 года, отменен.

«По оценкам Национального института общественного здравоохранения, все показатели указывают на стабилизацию распространения вируса SARS-CoV-2 среди населения», — говорится в сообщении.

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Источник: JHU
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Вместе с тем, отметили в правительстве, речь идет не о полной отмене всех карантинных мер, а только некоторых из них.

Первый случай заражения коронавирусом в Словении был зарегистрирован 4 марта, всего в стране выявили 1464 носителя инфекции, 103 пациента с COVID-19 умерли.

Как отмечает телеканал Nova24TV, если бы правительство не приняло такого решения, то все ограничительные меры в стране были бы продлены еще на месяц. В стране по-прежнему будут запрещены массовые мероприятия, сохранены требования социального дистанцирования и соблюдения защитных мер и гигиены.

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Однако начнут открываться пункты пропуска на границе, на которых будут организованы контрольные посты. Граждане Евросоюза смогут въехать в Словению без обязательного соблюдения 14-дневного карантина при условии, что они не покидали пределов ЕС в предыдущие две недели и у них нет признаков заражения.

Для граждан стран, не входящих в ЕС, предусмотрен обязательный 14-дневный карантин, за исключением некоторых случаев, таких как поездка по дипломатическому паспорту или визит на похороны.

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Срочные карантинные меры против распространения коронавируса SARS-CoV-2 страны Европы начали принимать в марте 2020 года. 17 марта в страны шенгенской зоны, а также в Евросоюз ограничили въезд для иностранцев на 30 дней, позже Еврокомиссия рекомендовала продлить эту меру до 15 мая. Пересекать границу разрешено только тем, кто имеет срочную причину (похороны, повестка в суд), вид на жительство или долгосрочную визу.

14 мая в Еврокомиссии заявили, что принятая «дорожная карта» предполагает поэтапное снятие ограничений на передвижение внутри ЕС. На втором этапе можно будет приступить к смягчению мер уже на внешних границах союза.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Владислав Гордеев
Теги: коронавирус, Словения, эпидемия
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