Словения первой в Европе объявила об окончании эпидемии коронавируса

Словенские власти объявили об окончании эпидемии коронавируса в стране и начале постепенной отмены ограничительных мер. В страну разрешили беспрепятственно въезжать гражданам Евросоюза

Фото: Pier Marco Tacca / Getty Images

Правительство Словении официально объявило об окончании эпидемии коронавируса SARS-CoV-2 в стране. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на правительственном портале республики.

В нем говорится, что с 15 мая режим эпидемии, введенный в стране 12 марта 2020 года, отменен.

«По оценкам Национального института общественного здравоохранения, все показатели указывают на стабилизацию распространения вируса SARS-CoV-2 среди населения», — говорится в сообщении.

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Вместе с тем, отметили в правительстве, речь идет не о полной отмене всех карантинных мер, а только некоторых из них.