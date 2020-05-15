Словения первой в Европе объявила об окончании эпидемии коронавируса

Первый случай заражения коронавирусом в Словении был зарегистрирован 4 марта, всего в стране выявили 1464 носителя инфекции, 103 пациента с COVID-19 умерли.
Как отмечает телеканал Nova24TV, если бы правительство не приняло такого решения, то все ограничительные меры в стране были бы продлены еще на месяц. В стране по-прежнему будут запрещены массовые мероприятия, сохранены требования социального дистанцирования и соблюдения защитных мер и гигиены.
Однако начнут открываться пункты пропуска на границе, на которых будут организованы контрольные посты. Граждане Евросоюза смогут въехать в Словению без обязательного соблюдения 14-дневного карантина при условии, что они не покидали пределов ЕС в предыдущие две недели и у них нет признаков заражения.
Для граждан стран, не входящих в ЕС, предусмотрен обязательный 14-дневный карантин, за исключением некоторых случаев, таких как поездка по дипломатическому паспорту или визит на похороны.
Срочные карантинные меры против распространения коронавируса SARS-CoV-2 страны Европы начали принимать в марте 2020 года. 17 марта в страны шенгенской зоны, а также в Евросоюз ограничили въезд для иностранцев на 30 дней, позже Еврокомиссия рекомендовала продлить эту меру до 15 мая. Пересекать границу разрешено только тем, кто имеет срочную причину (похороны, повестка в суд), вид на жительство или долгосрочную визу.
14 мая в Еврокомиссии заявили, что принятая «дорожная карта» предполагает поэтапное снятие ограничений на передвижение внутри ЕС. На втором этапе можно будет приступить к смягчению мер уже на внешних границах союза.
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом