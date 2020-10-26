Историки оценили статью главы СВР о «заманивании» в СССР самолетов США

Бомбардировщик В-29 (Фото: Роман Денисов / ТАСС)

Во время Второй мировой войны американские летчики, воевавшие с Японией, в случае повреждения своего самолета садились на территории СССР. Советское государство поддерживало мир с обеими странами (Москва вступила в войну против Японии в августе 1945 года. — РБК), поэтому пилоты США могли рассчитывать, что их не выдадут противнику. Об этом рассказали опрошенные РБК эксперты, комментируя статью директора внешней разведки России (СВР) и председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина.

В своем материале для журнала «Национальная оборона» глава СВР сообщил, что в середине 1940-х годов СССР обманом заманил три сверхмощных американских бомбардировщика В-29, которые приземлились на Дальнем Востоке. По его словам, для этого были поданы «соответствующие радиосигналы» во время неблагоприятной погоды. Нарышкин указал, что пилотов отпустили в США, а самолеты СССР оставил себе, построив с их помощью бомбардировщик Ту-4.

«Если даже мы представим, что наши разведчики дали самолетам неправильный сигнал, куда еще мог сесть американский самолет? Только к нам сесть или в море упасть. Все остальное контролировалось Японией: Корея, Северный Китай», — отметил вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны Константин Залесский, усомнившись в том, что самолеты «заманивали» в СССР.

По его словам, три В-29 в итоге действительно были «интернированы», то есть задержаны Советской страной, и на родину их уже не вернули.