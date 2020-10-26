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Политика ,  
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Историки оценили статью главы СВР о «заманивании» в СССР самолетов США

Бомбардировщик В-29
Бомбардировщик В-29 (Фото: Роман Денисов / ТАСС)

Во время Второй мировой войны американские летчики, воевавшие с Японией, в случае повреждения своего самолета садились на территории СССР. Советское государство поддерживало мир с обеими странами (Москва вступила в войну против Японии в августе 1945 года. — РБК), поэтому пилоты США могли рассчитывать, что их не выдадут противнику. Об этом рассказали опрошенные РБК эксперты, комментируя статью директора внешней разведки России (СВР) и председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина.

В своем материале для журнала «Национальная оборона» глава СВР сообщил, что в середине 1940-х годов СССР обманом заманил три сверхмощных американских бомбардировщика В-29, которые приземлились на Дальнем Востоке. По его словам, для этого были поданы «соответствующие радиосигналы» во время неблагоприятной погоды. Нарышкин указал, что пилотов отпустили в США, а самолеты СССР оставил себе, построив с их помощью бомбардировщик Ту-4.

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Сергей Нарышкин

«Если даже мы представим, что наши разведчики дали самолетам неправильный сигнал, куда еще мог сесть американский самолет? Только к нам сесть или в море упасть. Все остальное контролировалось Японией: Корея, Северный Китай», — отметил вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны Константин Залесский, усомнившись в том, что самолеты «заманивали» в СССР.

По его словам, три В-29 в итоге действительно были «интернированы», то есть задержаны Советской страной, и на родину их уже не вернули.

Член Ассоциации историков Второй мировой войны им. профессора Ржешевского Дмитрий Суржик считает, что в получении В-29 нет особых заслуг советской разведки. «Может быть, наши технические специалисты устанавливали там радиомаяки, но американцы шли на эти маяки не потому, что были обмануты, а потому, что считали, что они идут к своему союзнику», — сказал историк.

Как он пояснил, власти США сами отдали соответствующий приказ пилотам.

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«Американское командование отдало приказ своим летчикам в случае, если будет сильное противодействие японской ПВО, если самолеты будут подбиты, приземляться на советской территории», — сообщил Суржик.

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Фото:Вадим Денисов / ТАСС

Он добавил, что благодаря этому приказу летчики США могли вернуться домой, поскольку советская сторона не выдавала их Японии.

Всего, по оценкам специалиста, после боевых операций против японцев на Дальнем Востоке оказались четыре В-29, но один из них разбился при столкновении с землей. Все самолеты были повреждены во время боевых операций против японцев, в итоге они оказались в Москве, и на основе американских машин действительно создали Ту-4.

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