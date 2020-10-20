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Нарышкин заявил об отправке специалистов по революциям из США в Молдавию

Директор Службы внешней разведки заявил, что Вашингтон готовит «революционный» сценарий в Молдавии и настраивает оппозицию на организацию протестов, если победит нынешний президент Игорь Додон, лояльный по отношению к России
Фото:Вадим Денисов / ТАСС
Фото: Вадим Денисов / ТАСС

США готовят «революционный» сценарий в Молдавии перед президентскими выборами и уже начали реализовывать мероприятия по вмешательству в дела страны, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Его слова цитирует пресс-служба ведомства.

Выборы президента Молдавии назначены на 1 ноября.

Нарышкин сообщил, что Вашингтон не устраивает действующий президент Игорь Додон, который поддерживает «конструктивные отношения со странами СНГ, в том числе с Россией».

«Оценивая шансы И. Додона на победу как предпочтитель­ные, Госдепартамент США предписал своему посольству в Кишиневе заранее настраивать оппозицию на организацию массо­вых протестных акций на случай его переизбрания с требованием аннулирования итогов голосования. Аффилированные с американцами НПО и СМИ уже вбрасывают в информпространство фейки о планах властей прибегнуть к фальсификациям», — заявил директор СВР.

Додон предложил провести президентские выборы в Молдавии 1 ноября
Общество
Игорь Додон

По его словам, работники посольства США «убеждают» молдавских силовиков не препятствовать возможным протестам и переходить на «сторону народа».

«Имеется информация о подготовке к выезду в Молдавию группы американских специалистов по «цветным революциям» с понятными задачами», — подчеркнул Нарышкин.

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На выборы президента Молдавии зарегистрировались восемь кандидатов, в том числе бывший премьер-министр республики Майя Санду, занявшая на прошлых выборах президента в 2016 году второе место. Додон зарегистрировался как независимый кандидат.

По результатам опроса, представленным iData в начале октября, если бы выборы проходили в ближайшее время, большая часть респондентов отдали бы голоса за Додона (38,2%). За Санду готовы были проголосовать 29,7%.

В опросе участвовали 1218 человек, он проводился с 21 сентября по 3 октября.

Автор
Мария Лисицына
Молдавия выборы президента Сергей Нарышкин СВР «цветные революции»
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