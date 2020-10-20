Нарышкин заявил об отправке специалистов по революциям из США в Молдавию

Директор Службы внешней разведки заявил, что Вашингтон готовит «революционный» сценарий в Молдавии и настраивает оппозицию на организацию протестов, если победит нынешний президент Игорь Додон, лояльный по отношению к России

Фото: Вадим Денисов / ТАСС

США готовят «революционный» сценарий в Молдавии перед президентскими выборами и уже начали реализовывать мероприятия по вмешательству в дела страны, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Его слова цитирует пресс-служба ведомства.

Выборы президента Молдавии назначены на 1 ноября.

Нарышкин сообщил, что Вашингтон не устраивает действующий президент Игорь Додон, который поддерживает «конструктивные отношения со странами СНГ, в том числе с Россией».

«Оценивая шансы И. Додона на победу как предпочтитель­ные, Госдепартамент США предписал своему посольству в Кишиневе заранее настраивать оппозицию на организацию массо­вых протестных акций на случай его переизбрания с требованием аннулирования итогов голосования. Аффилированные с американцами НПО и СМИ уже вбрасывают в информпространство фейки о планах властей прибегнуть к фальсификациям», — заявил директор СВР.