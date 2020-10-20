Нарышкин заявил об отправке специалистов по революциям из США в Молдавию
США готовят «революционный» сценарий в Молдавии перед президентскими выборами и уже начали реализовывать мероприятия по вмешательству в дела страны, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Его слова цитирует пресс-служба ведомства.
Выборы президента Молдавии назначены на 1 ноября.
Нарышкин сообщил, что Вашингтон не устраивает действующий президент Игорь Додон, который поддерживает «конструктивные отношения со странами СНГ, в том числе с Россией».
«Оценивая шансы И. Додона на победу как предпочтительные, Госдепартамент США предписал своему посольству в Кишиневе заранее настраивать оппозицию на организацию массовых протестных акций на случай его переизбрания с требованием аннулирования итогов голосования. Аффилированные с американцами НПО и СМИ уже вбрасывают в информпространство фейки о планах властей прибегнуть к фальсификациям», — заявил директор СВР.