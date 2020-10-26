Глава Центра Гамалеи назвал нормальным снижение антител после вакцинации

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Снижение уровня антител через два-три месяца после вакцинации против нового коронавируса является нормальным явлением. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Через два месяца, <...> иногда это бывает три месяца <...>, происходит выключение синтеза антител и их количество опускается иногда почти что до нулевого уровня. Но это не значит, что наш организм при этом не защищен от данного возбудителя», — сказал Гинцбург.

По его словам, сформированный клеточный иммунитет обеспечит повторный синтез антител в ответ на вирус. «Поэтому понижение уровня антител после вакцинации через два-три месяца — это совершенно нормальное явление, которое не должно беспокоить тех, кто вакцинировался», — сказал Гинцбург.

Гинцбург ранее говорил, что после применения вакцины антитела могут плохо вырабатываться у четырех групп людей: у пожилых, у лиц, злоупотребляющих алкоголем, людей, часто испытывающих стресс, а также у пациентов, принимающих противовоспалительные препараты, влияющие на размножение клеток. Он добавил, что проблемы с выработкой антител у людей из этих групп будут при введении любой вакцины, а не только от коронавируса.