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Пандемия коронавируса ,  
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Глава Центра Гамалеи назвал нормальным снижение антител после вакцинации

Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Снижение уровня антител через два-три месяца после вакцинации против нового коронавируса является нормальным явлением. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Через два месяца, <...> иногда это бывает три месяца <...>, происходит выключение синтеза антител и их количество опускается иногда почти что до нулевого уровня. Но это не значит, что наш организм при этом не защищен от данного возбудителя», — сказал Гинцбург.

По его словам, сформированный клеточный иммунитет обеспечит повторный синтез антител в ответ на вирус. «Поэтому понижение уровня антител после вакцинации через два-три месяца — это совершенно нормальное явление, которое не должно беспокоить тех, кто вакцинировался», — сказал Гинцбург.

Гинцбург ранее говорил, что после применения вакцины антитела могут плохо вырабатываться у четырех групп людей: у пожилых, у лиц, злоупотребляющих алкоголем, людей, часто испытывающих стресс, а также у пациентов, принимающих противовоспалительные препараты, влияющие на размножение клеток. Он добавил, что проблемы с выработкой антител у людей из этих групп будут при введении любой вакцины, а не только от коронавируса.

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Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

Антитела могут потерять не только те, кто принял вакцину, но и те, кто просто переболел коронавирусом. Как заявил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян, около 15–20% заболевших теряют антитела к коронавирусу спустя несколько месяцев после болезни.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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