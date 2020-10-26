Пандемия коронавируса , 26 окт, 17:46
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Мишустин заявил о факторе неопределенности в распространении COVID-19
Пока нельзя говорить о победе над распространением коронавирусной инфекции в России. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с руководством Государственной думы и руководителями фракций, передает телеканал «Россия 24».
«К сожалению, фактор неопределенности сохраняется, и, наверное, объявлять о полной победе над коронавирусом рано», — сказал он.
Мишустин назвал текущую ситуацию «достаточно сложной».
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