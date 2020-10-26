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У пяти жителей Дагестана заподозрили сибирскую язву

Фото:Муса Салгереев / ТАСС
Фото: Муса Салгереев / ТАСС

Пять жителей Дагестана госпитализированы с подозрением на сибирскую язву. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава республики.

«С 24 по 26 октября в с. Какамахи Карабудахкентского района зарегистрировано пять случаев с подозрением на сибирскую язву», — заявили в минздраве.

Заболевших направили в перепрофилированный инфекционный госпиталь Гурбукинской участковой больницы Карабудахкентского района. Их состояние оценивается как средней тяжести, у всех имеются кожные проявления заболевания, пояснили в ведомстве.

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По предварительной версии, заражение произошло при убое домашнего крупного рогатого скота и разделывании мяса, сейчас проводится эпидрасследование. До госпитализации заболевшие контактировали с 14 жителями села, за ними на восемь дней установлено медицинское наблюдение.

В 2019 году с подозрением на заражение сибирской язвой были госпитализированы три жителя Дагестана, у двоих диагноз подтвердился. Тогда случаи заболевания зарегистрировали в селе Новокули Новолакского района. Позже специалисты Роспотребнадзора выяснили, что источником заражения был бычок из личного подсобного хозяйства одного из пострадавших. Животное отправили на убой без необходимого ветеринарного осмотра. Специалисты Роспотребнадзора уничтожили 49 кг зараженного мяса.

Дагестан сибирская язва Минздрав
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