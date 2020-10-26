У пяти жителей Дагестана заподозрили сибирскую язву

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Пять жителей Дагестана госпитализированы с подозрением на сибирскую язву. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава республики.

«С 24 по 26 октября в с. Какамахи Карабудахкентского района зарегистрировано пять случаев с подозрением на сибирскую язву», — заявили в минздраве.

Заболевших направили в перепрофилированный инфекционный госпиталь Гурбукинской участковой больницы Карабудахкентского района. Их состояние оценивается как средней тяжести, у всех имеются кожные проявления заболевания, пояснили в ведомстве.

По предварительной версии, заражение произошло при убое домашнего крупного рогатого скота и разделывании мяса, сейчас проводится эпидрасследование. До госпитализации заболевшие контактировали с 14 жителями села, за ними на восемь дней установлено медицинское наблюдение.