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Общество ,  
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В Дагестане сожгли зараженное сибирской язвой мясо

В Дагестане зарегистрировали три случая заболевания сибирской язвой, после эпидемиологического расследования специалисты ведомства изъяли и уничтожили 49 кг зараженного мяса. Об этом сообщает республиканское управление Роспотребнадзора.

«Специалистами управления изъято и утилизировано 49 кг мяса путем сжигания и проведением дезинфекции самого места сжигания», — говорится в сообщении ведомства.

Случаи сибирской язвы были зарегистрированы в селе Новокули Новолакского района республики, трех пострадавших госпитализировали, их состояние сейчас оценивается как удовлетворительное. Ранее региональный минздрав сообщал о двух пострадавших, еще одного тогда взяли под наблюдение.

Роспотребнадзор выяснил, что источником заражения был бычок из личного подсобного хозяйства пострадавшего. Животное отправили на убой без необходимого ветеринарного осмотра. Само мясо реализовывалось в частном порядке, его часть была распределена между тремя соседскими семьями и вывезена родственникам в город Каспийск.

Медики взяли на контроль состояние пострадавших, приняты профилактические меры в виде экстренной профилактики антибиотиками.

Сибирская язва — особо опасное инфекционное заболевание животных и человека, которое способно привести к смерти пострадавших. Возбудитель болезни очень устойчив к воздействию окружающей среды: в почве споры сибирской язвы могут сохраняться до ста лет.

Теги: сибирская язва, мясо
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В Дагестане два человека заболели сибирской язвой
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