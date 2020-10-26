На Сахалине уволили чиновника за использование японской карты Курил

Фото: sakhalin.info

Сотрудника сахалинского Агентства по рыболовству уволили за использование в презентации на заседании рабочей группы японской карты, на которой Курильские острова были окрашены в тот же цвет, что и японский остров Хоккайдо. Об этом сообщается на сайте правительства Сахалинской области.

«Данные слайды участниками совещания были расценены как недопустимая халатность. Губернатор Валерий Лимаренко был крайне возмущен данным проступком и потребовал немедленного проведения служебного расследования», — говорится в сообщении.

В результате разбирательства виновными признали сотрудника агентства, а также его начальника Ивана Радченко. Радченко объявили выговор.

Лимаренко отметил, что неприкосновенность госграницы России закреплена в Конституции и «намеки на ее искажение категорически неприемлемы».