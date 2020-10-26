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На Сахалине уволили чиновника за использование японской карты Курил

Фото:sakhalin.info
Фото: sakhalin.info

Сотрудника сахалинского Агентства по рыболовству уволили за использование в презентации на заседании рабочей группы японской карты, на которой Курильские острова были окрашены в тот же цвет, что и японский остров Хоккайдо. Об этом сообщается на сайте правительства Сахалинской области.

«Данные слайды участниками совещания были расценены как недопустимая халатность. Губернатор Валерий Лимаренко был крайне возмущен данным проступком и потребовал немедленного проведения служебного расследования», — говорится в сообщении.

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В результате разбирательства виновными признали сотрудника агентства, а также его начальника Ивана Радченко. Радченко объявили выговор.

Лимаренко отметил, что неприкосновенность госграницы России закреплена в Конституции и «намеки на ее искажение категорически неприемлемы».

Разногласия между Россией и Японией по поводу принадлежности Курильских островов длятся с окончания Второй мировой войны. Между странами до сих пор не подписан мирный договор. По результатам войны острова перешли СССР, однако Япония считает Итуруп, Кунашир, Шикотан, а также группу необитаемых островов Хабомаи своими северными территориями. В России неоднократно говорили, что острова принадлежат Российской Федерации по итогам Второй мировой войны и это закреплено международными документами.

Курилы Сахалин Япония Курильские острова
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