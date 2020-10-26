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Баржа села на мель на реке Кама в Татарстане

На реке Кама села на мель груженная песчано-гравийной смесью баржа, направлявшаяся в Казань из Елабужского района, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану.

Сообщение об инциденте поступило утром 26 октября от дежурного диспетчера водных путей и судоходства Казанского района. Причиной происшествия стала потеря осадки в носовой части на 20 см.

Теплоход «Порт-Артур», который изначально толкал данную баржу, на мель не сел. На нем находятся восемь человек. Никто не пострадал.

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Фото:АГН «Москва»

К месту происшествия направлен толкач (самоходное судно, толкающее баржи) с еще одной баржей, чтобы перегрузить груз на нее. В ведомстве отмечают, что препятствий для безопасного судоходства, повреждений, водотечности и разлива нефтепродуктов нет.

Также сегодня, 26 октября, на мель сел сухогруз с экипажем на борту у берегов Сахалина. Причиной этого стал шторм, из-за которого судно отнесло от морского порта.

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