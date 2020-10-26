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У берегов Сахалина сел на мель сухогруз

Сухогруз с экипажем на борту сел на мель в Углегорском районе Сахалина. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на морской спасательный подцентр «Южно-Сахалинск».

По словам собеседника агентства, причиной инцидента послужил шторм, из-за которого судно сорвало с рейда и отнесло от морского порта.

В морском спасательном подцентре добавили, что угрозы жизни членов экипажа нет. Однако эвакуировать их пока невозможно из-за высоких волн.

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ТАСС со ссылкой на морской спасательный координационный центр (МСКЦ) «Южно-Сахалинск» передает, что сухогруз планируется снять с мели во вторник, 27 октября. После улучшения погоды к нему на помощь придет буксир.

«Сейчас волны в море высотой около 2,5 м. Шторм продолжается. Скорость ветра около 15 м/с», — рассказал собеседник агентства.

По данным ТАСС, сухогруз зашел в морской порт для загрузки угля. Спасатели уточнили, что судно называется «Меркурий Оушен» и ходит под флагом Панамы. На его борту находятся 20 членов экипажа. На судне также находится 12 тыс. тонн угля, который успели загрузить до шторма.

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Ранее в октябре теплоход «Бородино» получил пробоину и сел на мель недалеко от населенного пункта Белоомут на реке Оке. На борту судна находились 130 человек, в том числе 41 член экипажа. Никто из них не пострадал.

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