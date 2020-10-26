У берегов Сахалина сел на мель сухогруз

Сухогруз с экипажем на борту сел на мель в Углегорском районе Сахалина. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на морской спасательный подцентр «Южно-Сахалинск».

По словам собеседника агентства, причиной инцидента послужил шторм, из-за которого судно сорвало с рейда и отнесло от морского порта.

В морском спасательном подцентре добавили, что угрозы жизни членов экипажа нет. Однако эвакуировать их пока невозможно из-за высоких волн.

ТАСС со ссылкой на морской спасательный координационный центр (МСКЦ) «Южно-Сахалинск» передает, что сухогруз планируется снять с мели во вторник, 27 октября. После улучшения погоды к нему на помощь придет буксир.