Баржа повредила Крымский мост в Москве

Фото: АГН «Москва»

В Москве проходившая под Крымским мостом баржа повредила сооружение. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службе ГБУ «Гормост».

«Стрела находившегося на ней крана задела пути качения смотровой люльки, в результате чего один рельс оторвался от балки и повис», — рассказал представитель «Гормоста».

Несущие конструкции Крымского моста не пострадали. Мост продолжает функционировать в обычном режиме.

Он добавил, что сейчас специалисты демонтируют поврежденный элемент, чтобы избежать аварийных ситуаций для проходящих под мостом судов.