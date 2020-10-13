В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве и расчленении коллеги

Фото: Ростислав Кошелев / ТАСС

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали 33-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве и расчленении тела своего коллеги с завода в Невском районе. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России.

«Гражданин в ходе возникшего конфликта на почве личных неприязненных отношений, находясь на территории цеха, ударил ножом в шею своего коллегу, от чего тот скончался», — говорится в сообщении.

По данным МВД, после этого мужчина попытался скрыть следы преступления. Он расчленил тело, разложил по капроновым мешкам и выбросил в водоем рядом с заводом, указывает ведомство.

Части тела погибшего были обнаружены в реке Екатерингофке 21 сентября. Тогда Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).