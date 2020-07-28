Суд арестовал подозреваемого в расчленении жены петербуржца

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Выборгский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 26 сентября Николая Тихонова, которого обвиняют в убийстве и расчленении своей жены. Об этом говорится в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

Мужчину подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК («Убийство»).

По версии следствия, 27 июля петербуржец, находясь у себя дома, зарубил жену топором, нанеся ей не менее пяти ударов. СК считает, что при этом мужчина осознавал последствия своих действий. Затем Тихонов постарался смыть следы преступления в квартире и расчленил тело жертвы, чтобы спрятать его в лесу. Как отмечает пресс-служба судов Петербурга, мужчина полностью признал вину.

Женское тело без рук, ног и головы нашли в ночь на 27 июля у дома № 15/1 по проспекту Художников на севере Санкт-Петербурга.