Двое детей погибли в ДТП с автобусом в Новосибирской области

В Болотнинском районе Новосибирской области произошло столкновение автобуса и легкового автомобиля, в результате чего погибли четыре человека, включая двух детей. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе МЧС России.

Ранее областное ГУ МЧС России передало, что в 11:15 (07:15 мск) на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» Болотинского района Новосибирской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса «Томск-Белокуриха».

Агентство уточняет, что 52-летний водитель автомобиля Toyota Noah, следовавший со стороны Новосибирска в направлении города Болотное, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом.

По предварительной информации полиции, погибли водитель автомобиля, а также девятилетняя девочка, четырехлетний мальчик и женщина, еще двух пассажиров госпитализировали.

В автобусе находилось 14 человек, из них никто не пострадал. Они были отправлены попутным автобусом до места назначения.