Четыре человека погибли в ДТП в Ивановской области

Иномарка врезалась в столб в Ивановской области в результате чего погибли четыре человека. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы регионального управления МВД Владислава Радостина.

«Автомобиль буквально намотан на столб. Четверо погибших — все, кто был в салоне», — сообщил Радостин.

ДТП произошло на дороге по направлению к городу Кохма около пяти часов утра. Оттуда родом водитель транспортного средства. Один из пассажиров, девушка, вылетела из салона авто, ее тело нашли в придорожном лесу.

Накануне в Новосибирской области легковой автомобиль столкнулся с автобусом, погибли четыре человека. Среди погибших двое дети. 52-летний водитель автомобиля Toyota Noah, следовавший со стороны Новосибирска в направлении города Болотное, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. В автобусе находились 14 человек, никто не пострадал.