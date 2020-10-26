Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 октября
USD ЦБ: 76,47 (-0,61) Инвестиции, 23 окт, 13:44
Курс евро на 24 октября
EUR ЦБ: 90,41 (-0,94) Инвестиции, 23 окт, 13:44
Пашинян сообщил о готовности Армении соблюдать режим прекращения огня Политика, 07:20 В Баку заявили о нарушении Ереваном нового перемирия в Карабахе Политика, 07:14 У берегов Сахалина сел на мель сухогруз Общество, 07:03 Минэкономразвития нашло риски в запрете импорта материалов из вторсырья Бизнес, 07:00 Поклонник Макгрегора. Основные факты из карьеры Хабиба Спорт, 07:00 Как работают деньги: можно ли предсказать кризис РБК и СберПервый, 06:55 Летевшего на Сахалин пассажира сняли с рейса за крики о террористах Общество, 06:34 СМИ узнали о планах Трампа уволить глав Пентагона и ЦРУ Политика, 06:25 WSJ сообщила о подготовке Facebook к волнениям на фоне выборов в США Политика, 06:02 Как московские больницы вошли во вторую волну COVID-19. Опрос главврачей Общество, 06:00 «Сделай сам»: как желание сэкономить превратилось в главный тренд года РБК Стиль и Яндекс Дзен, 05:50 Байден назвал Россию главной угрозой для США Политика, 05:19 Бут предрек гражданскую войну в США после выборов Политика, 05:18 Принадлежащий Сбербанку сервис зафиксировал всплеск звонков в аптеки Общество, 05:00
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

Пашинян сообщил о готовности Армении соблюдать режим прекращения огня

Армения будет соблюдать режим прекращения огня в зоне карабахского конфликта в соответствии с достигнутыми накануне договоренностями. Об этом написал в Facebook премьер-министр страны Никол Пашинян.

«Как и было согласовано вчера в Вашингтоне при посредничестве США, армянская сторона c 8:00 (7:00 мск — РБК.) будет соблюдать полный режим прекращения огня», — сообщил Пашинян.

Спустя несколько минут после того, как режим прекращения огня начал действовать, Минобороны Азербайджана обвинило Армению в нарушении соглашения.

Накануне Азербайджан, Армения и США выпустили совместное заявление, в котором говорилось, что гуманитарное перемирие между Баку и Ереваном в Нагорном Карабахе вступит в силу в 08:00 по местному времени 26 октября.

В Нагорном Карабахе сообщили о готовности соблюдать условия перемирия
Политика

Этому предшествовали встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова с госсекретарем США Майком Помпео, его первым заместителем Стивеном Биганом, а также с сопредседателями минской группы ОБСЕ (Россия, Франция и США).

Вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. С тех пор стороны дважды договаривались о перемирии. Первый раз решение о прекращении огня было принято по итогам переговоров в Москве при участии главы российского МИДа Сергея Лаврова 10 октября. Второй раз министры иностранных дел Армении и Азербайджана договорились о перемирии в ходе телефонного разговора 17 октября. В обоих случаях Баку и Ереван сразу заявляли о нарушении режима прекращения огня и возобновляли боевые действия.

Читайте на РБК Pro
Закат бюрократии: почему компаниям пора избавляться от лишних начальников Пять полезных в карьере личных недостатков Коворкинг в горах: как в США придумали новую модель горнолыжных курортов Слезь с дохлой лошади: как вовремя понять, что стартап обречен

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

Никол Пашинян Армения Нагорный Карабах перемирие
Материалы по теме
Трамп поздравил Пашиняна и Алиева с достижением перемирия
Политика
В Нагорном Карабахе сообщили о готовности соблюдать условия перемирия
Политика
США назвали новую дату гуманитарного перемирия в Нагорном Карабахе
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter