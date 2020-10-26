Пашинян сообщил о готовности Армении соблюдать режим прекращения огня

Армения будет соблюдать режим прекращения огня в зоне карабахского конфликта в соответствии с достигнутыми накануне договоренностями. Об этом написал в Facebook премьер-министр страны Никол Пашинян.

«Как и было согласовано вчера в Вашингтоне при посредничестве США, армянская сторона c 8:00 (7:00 мск — РБК.) будет соблюдать полный режим прекращения огня», — сообщил Пашинян.

Спустя несколько минут после того, как режим прекращения огня начал действовать, Минобороны Азербайджана обвинило Армению в нарушении соглашения.

Накануне Азербайджан, Армения и США выпустили совместное заявление, в котором говорилось, что гуманитарное перемирие между Баку и Ереваном в Нагорном Карабахе вступит в силу в 08:00 по местному времени 26 октября.