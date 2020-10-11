Пассажирский теплоход получил пробоину и сел на мель в Подмосковье

Фото: МЧС России

Теплоход «Бородино» получил пробоину и встал на мель недалеко от населенного пункта Белоомут на реке Оке. Об этом сообщает ГУ МЧС по Московской области.

«В настоящее время проводится откачка воды и накладывается пластырь силами экипажа теплохода. Маршрут следования: Муром — Москва. Происшествие на судоходство не повлияет», — сказано в сообщении ведомства. Эвакуация с теплохода не проводится.

Для оказания помощи рядом с теплоходом находятся четыре судна из порта Коломна. Пострадавших и разлива топлива нет. Для оказания помощи со стороны МЧС выделено семь единиц техники и 18 человек.

Как рассказал «Интерфаксу» источник, на борту теплохода находятся 130 человек. Из них 41 — члены экипажа. О таком же количестве пассажиров сообщает «РИА Новости».