В Москве полицейские применили оружие из-за дебоширов на детской площадке

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Полицейским пришлось выстрелить в воздух при задержании двух человек в столичном районе Фили-Давыдково, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве. Инцидент произошел около 12 часов 15 октября. Двое мужчин распивали спиртные напитки на детской площадке возле дома по адресу ул. Минская, д. 15, корп. 2, вели себя агрессивно, на требования полицейских не реагировали.

«При задержании оказали активное сопротивление, руками нанесли несколько ударов в область головы и тела старшему сержанту полиции, после чего полицейский-водитель, старший сержант полиции из табельного пистолета произвел два предупредительных выстрела вверх», — говорится в сообщении.

Неизвестных задержали и доставили в отделение полиции. В отношении правонарушителей составлены протоколы о потреблении спиртных напитков в запрещенных местах (ч. 1 ст. 20.20 и 19.3 КоАП России) и неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП).

От выстрелов никто не пострадал. Полицейский с ушибами и ссадинами обратился в медучреждение, после оказания помощи продолжил службу. Материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения в отношении нарушителей.