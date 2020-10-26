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Бут предрек гражданскую войну в США после выборов

Россиянин Виктор Бут, отбывающий 25-летний срок в американской тюрьме, предрек США гражданскую войну, которая может начаться в ночь после президентских выборов. Его слова передает «РИА Новости».

«Очень похоже на то, что вечер дня выборов войдет в учебники истории, как официальная дата начала второй гражданской войны в США: обе стороны не признают результаты выборов в случае своего поражения», — отметил Бут.

По его словам, для победы на выборах как демократы, так и республиканцы готовы на «любые трюки и приемы из опыта всех цветных революций и переворотов, которые США инициировали и совершили в мире за последние 50 лет». Бут пояснил, что речь идет в том числе о массовых протестах, захвате Белого дома и беспорядках.

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Выборы президента США назначены на 3 ноября. На пост главы государства претендуют действующий президент-республиканец Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Джо Байден.

Виктора Бута арестовали в Таиланде в 2008 году. Спустя два года россиянина экстрадировали в США, где его обвинили в попытке продать колумбийской террористической группировке партию оружия. В 2012 году его приговорили к 25 годам лишения свободы. Бут своей вины не признал. Россия неоднократно просила депортировать его на родину, однако получала отказ.

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