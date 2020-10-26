Бут предрек гражданскую войну в США после выборов

Россиянин Виктор Бут, отбывающий 25-летний срок в американской тюрьме, предрек США гражданскую войну, которая может начаться в ночь после президентских выборов. Его слова передает «РИА Новости».

«Очень похоже на то, что вечер дня выборов войдет в учебники истории, как официальная дата начала второй гражданской войны в США: обе стороны не признают результаты выборов в случае своего поражения», — отметил Бут.

По его словам, для победы на выборах как демократы, так и республиканцы готовы на «любые трюки и приемы из опыта всех цветных революций и переворотов, которые США инициировали и совершили в мире за последние 50 лет». Бут пояснил, что речь идет в том числе о массовых протестах, захвате Белого дома и беспорядках.

Выборы президента США назначены на 3 ноября. На пост главы государства претендуют действующий президент-республиканец Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Джо Байден.