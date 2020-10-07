Попова сообщила о разработке новых тестов на антитела к COVID-19

Анна Попова (Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press)

В России разрабатывают новые тесты на антитела к коронавирусной инфекции. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 1».

«Сегодня мы абсолютно четко видим, что нам нужны новые тесты, которые определяют напряженность иммунитета. Мы над этим работаем, и я уверена, что в скором времени мы сможем зарегистрировать новые тесты», — сказала Попова, отвечая на вопрос, стоит ли опасаться повторного заражения COVID-19 тем, кто переболел коронавирусом весной.

Она уточнила, что их разрабатывают Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии в Оболенске и Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Попова указала, что первые используются до сих пор, «были настроены и сориентированы на очень высокие уровни антител в крови у переболевших».