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Попова сообщила о разработке новых тестов на антитела к COVID-19

Анна Попова
Анна Попова (Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press)

В России разрабатывают новые тесты на антитела к коронавирусной инфекции. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 1».

«Сегодня мы абсолютно четко видим, что нам нужны новые тесты, которые определяют напряженность иммунитета. Мы над этим работаем, и я уверена, что в скором времени мы сможем зарегистрировать новые тесты», — сказала Попова, отвечая на вопрос, стоит ли опасаться повторного заражения COVID-19 тем, кто переболел коронавирусом весной.

Она уточнила, что их разрабатывают Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии в Оболенске и Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Попова указала, что первые используются до сих пор, «были настроены и сориентированы на очень высокие уровни антител в крови у переболевших».

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Как добавила глава Роспотребнадзора, если человек перенес коронавирусную инфекцию, у него были антитела и сегодняшние тест-системы их не выявляют, это не значит, что он не защищен.

По словам Поповой, наука должна предоставить новый инструмент, который позволяет определить уровень антител через время после того, как человек переболел COVID-19 и как он защищает человека от заболевания.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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На данный момент в России провели более 48,7 млн тестов на наличие коронавируса. В Роспотребнадзоре отметили, что страна занимает второе место в мире по общему количеству проведенных лабораторных исследований на COVID-19. В пятерку регионов с наибольшим числом тестов на 100 тыс. населения входят Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка, Республика Тыва, Сахалин и Москва.

С середины сентября в России увеличилось количество выявленных за сутки зараженных коронавирусом. По данным на 7 октября, в стране зарегистрировали 11 115 новых случаев COVID-19. При этом количество новых заболевших впервые снизилось с 13 сентября. В то же время в стране выявили рекордное число умерших от коронавируса с начала июля: за последние 24 часа скончались 202 человека.

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