«Союз-2» со спутником «Глонасс-К» стартовал с космодрома Плесецк

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-К» стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«Проведен успешный пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с навигационным космическим аппаратом «Глонасс-К», — сказали в департаменте.

По данным военного ведомства, запуск состоялся в 22:08 мск. Все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме. Ракету взяли на сопровождение наземные средства Воздушно-космических сил, добавили в Минобороны.

Это пятый пуск «Союза-2» с космодрома Плесецк в 2020 году. Предыдущий был проведен 28 сентября.