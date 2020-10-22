Корабль «Союз МС-16» с тремя членами экипажа МКС приземлился в Казахстане

Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля «Союз МС-16» с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) приземлился в Казахстане, на Землю вернулись российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Кристофер Кэссиди. Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».

«Союз МС-16» отстыковался от МКС в 02:32 мск. В 05:54 мск космонавты благополучно вернулись на Землю. Как передают в «Роскосмосе», все операции по спуску с околоземной орбиты и посадке прошли в штатном режиме.

Космонавтов Иванишина и Вагнера доставят сегодня спецбортом на аэродром Чкаловский в Московской области. Следующие несколько недель они проведут в комплексе предстартовой подготовки и послеполетной реабилитации космонавтов (астронавтов) в Звездном городке под наблюдением врачей.

Полет участников 63-й длительной экспедиции — Иванишина, Вагнера и Кэссиди, — продолжался почти 196 суток. За это время экипаж провел десятки экспериментов, в том числе в области медицины, космической биологии и физико-технических процессов.