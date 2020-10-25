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МЧС решило завершить активные поиски трех моряков в Азовском море

Фото:МЧС России
Фото: МЧС России

Спасатели 26 октября завершат активный поиск в Азовском море трех моряков с танкера «Генерал Ази Асланов», где накануне произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю, передает ТАСС.

«Руководителем поисково-спасательных работ принято решение о завершении активной фазы поисковых мероприятий с 08:00 [мск] 26 октября», — отмечается в сообщении.

В главке уточнили, что 26 октября запланировано обследование береговой линии в Славянском, Темрюкском, Приморско-Ахтарском районах.

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