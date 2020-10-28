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Пандемия коронавируса ,  
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Врачи назвали известные факторы риска из-за заболевания коронавирусом

Фото:Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Самыми опасными факторами при течении коронавирусной инфекции являются избыточная масса тела и сахарный диабет. Об этом РБК сообщил врач-инфекционист Валерий Бесносенко.

«Они несут максимальный риск, следом за ними идут сердечно-сосудистые заболевания», — уточнил он.

По его словам, данные о других факторах, влияющих на течение болезни, недостаточно известны. «И в случае с иммунодефицитом нет таких данных, что даже пациенты с ВИЧ-инфекцией как-то по-особенному переносят коронавирусную инфекцию», — пояснил врач.

Врач назвал опасные последствия самолечения при коронавирусе
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Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Если у человека с COVID-19 есть хронические заболевания, то главным фактором, влияющим на тяжесть развития коронавируса, является их стадия, сообщил РБК заслуженный врач России, терапевт Александр Карабиненко.

«Онкология, иммунодефициты, сердечная недостаточность, легочные болезни, сахарный диабет. Говорить о том, что одно из заболеваний опаснее другого при коронавирусе, некорректно. Все зависит от состояния человека и стадии болезни, в которой он находится», — рассказал он.

Врач отметил, что если заболевания находятся на ранней стадии, то все может закончиться благополучно.

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У людей с алкогольной зависимостью при коронавирусе может ухудшиться состояние печени и сердца, добавил Карабиненко. Он пояснил, что у таких пациентов ослаблена иммунная защита организма, а также алкоголь дополнительно негативно влияет на органы.

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Главный врач клиники «Твой доктор», терапевт Татьяна Романенко заявила РБК, что особенную опасность коронавирус может представлять для курильщиков. «Они могут не знать о наличии болезни легких, но быть в группе риска», — уточнила она.

По ее словам, у людей, страдающих гипертонической болезнью, выше риск получить осложнения при развитии коронавирусной инфекции. К тому же прием некоторых препаратов от COVID-19 может повышать артериальное давление, сказала главврач.

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