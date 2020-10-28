Врачи назвали известные факторы риска из-за заболевания коронавирусом

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Самыми опасными факторами при течении коронавирусной инфекции являются избыточная масса тела и сахарный диабет. Об этом РБК сообщил врач-инфекционист Валерий Бесносенко.

«Они несут максимальный риск, следом за ними идут сердечно-сосудистые заболевания», — уточнил он.

По его словам, данные о других факторах, влияющих на течение болезни, недостаточно известны. «И в случае с иммунодефицитом нет таких данных, что даже пациенты с ВИЧ-инфекцией как-то по-особенному переносят коронавирусную инфекцию», — пояснил врач.

Если у человека с COVID-19 есть хронические заболевания, то главным фактором, влияющим на тяжесть развития коронавируса, является их стадия, сообщил РБК заслуженный врач России, терапевт Александр Карабиненко.