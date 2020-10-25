В Москве сотрудники Росгвардии пресекли конфликт с участием таксиста

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

На юго-востоке Москвы сотрудникам вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии удалось остановить дорожный конфликт. Об этом РБК сообщили в ведомстве.

Сотрудники Росгвардии «заметили группу граждан, которые пытались силой вытащить водителя такси из машины. В какой-то момент мужчине удалось вырваться из рук нападавших, и он попытался скрыться с места происшествия на своем автомобиле, при этом сбил гражданина, преградившего путь транспортному средству».

Росгвардейцы вызвали скорую для оказания помощи пострадавшему и задержали всех участников конфликта, кроме потерпевшего. Как позже выяснилось, таксист чуть не сбил группу молодых людей, из-за чего те напали на автомобиль, номер которого им удалось запомнить. Однако к этому моменту за рулем такси находился другой человек, который не подозревал о недавнем инциденте.

Пострадавшего с многочисленными травмами на скорой помощи отвезли в одну из городских больниц. Водителя такси задержали. Все участники конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения.