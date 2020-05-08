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В центре Москвы произошел дорожный конфликт со стрельбой

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Полиция проводит проверку после сообщения о дорожном конфликте в центре столицы с использованием огнестрельного оружия. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

В 12:00 в полицию обратился водитель иномарки и рассказал о конфликте с пассажирами машины марки Mercedes на улице Павла Андреева. «По словам заявителя, неизвестные произвели выстрелы из неустановленного оружия, после чего скрылись», — отметила пресс-служба МВД.

На юго-востоке Москвы произошла стрельба
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Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Полицейские нашли пустую машину, из которой, как указал водитель, стреляли неизвестные, на Большой Серпуховской улице у дома 8.

МВД проводит проверку и устанавливает всех участников конфликта. Их действиям будет дана правовая оценка.

15 апреля столичная полиция сообщила о стрельбе на юго-востоке Москвы. В результате конфликта между мужчинами один из них выстрелил в сторону своего оппонента, пострадавшему оказали медицинскую помощь.

Теги: Москва, МВД, новости РБК
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