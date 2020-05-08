В центре Москвы произошел дорожный конфликт со стрельбой

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Полиция проводит проверку после сообщения о дорожном конфликте в центре столицы с использованием огнестрельного оружия. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

В 12:00 в полицию обратился водитель иномарки и рассказал о конфликте с пассажирами машины марки Mercedes на улице Павла Андреева. «По словам заявителя, неизвестные произвели выстрелы из неустановленного оружия, после чего скрылись», — отметила пресс-служба МВД.

Полицейские нашли пустую машину, из которой, как указал водитель, стреляли неизвестные, на Большой Серпуховской улице у дома 8.

МВД проводит проверку и устанавливает всех участников конфликта. Их действиям будет дана правовая оценка.