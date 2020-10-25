Минздрав объяснил видео из переполненного телами морга в Новокузнецке

Фото: Антон Ваганов / Reuters

Власти Кузбасса помогут семьям умерших от коронавируса в организации похорон, чтобы разгрузить патологоанатомические отделения в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Кемеровской области.

В министерстве также подчеркнули, что в регионе выделены специальные отделения для умерших в результате заражения COVID-19.

Ранее, 25 октября, местные СМИ и Telegram-каналы опубликовали видео из новокузнецкого филиала областного патологоанатомического бюро. На кадрах видно, что отделение заполнено трупами. Тела лежат на полу и друг на друге.

Как пояснили РБК в региональном минздраве, новокузнецкий филиал областного патбюро принимает практически все летальные случаи с юга области.