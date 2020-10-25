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Минздрав объяснил видео из переполненного телами морга в Новокузнецке

Фото:Антон Ваганов / Reuters
Фото: Антон Ваганов / Reuters

Власти Кузбасса помогут семьям умерших от коронавируса в организации похорон, чтобы разгрузить патологоанатомические отделения в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Кемеровской области.

В министерстве также подчеркнули, что в регионе выделены специальные отделения для умерших в результате заражения COVID-19.

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Фото:russia4vk / VK

Ранее, 25 октября, местные СМИ и Telegram-каналы опубликовали видео из новокузнецкого филиала областного патологоанатомического бюро. На кадрах видно, что отделение заполнено трупами. Тела лежат на полу и друг на друге.

Как пояснили РБК в региональном минздраве, новокузнецкий филиал областного патбюро принимает практически все летальные случаи с юга области.

«Учитывая увеличение числа заболевших за последние три недели, отмечается рост числа летальных исходов. Тела хранятся в кондиционированных для хранения трупов помещениях. В связи с задержкой выдачи тел в данном помещении хранилось около 50 тел умерших. Основной причиной скопления тел умерших стало то, что находящиеся на изоляции или заболевшие родственники умерших не забирают их тела до истечения срока карантина или до выздоровления. Оказывает влияние и дефицит кадров врачей патологоанатомов», — сообщили в министерстве.

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По данным пресс-службы министерства, за последние сутки в регионе от коронавируса умерли три человека. Как сообщает оперативный штаб, всего за время пандемии в Кемеровской области скончались около 200 пациентов.

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Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

Ранее аналогичное видео из подвала больницы № 12 Барнаула было опубликовано в социальной сети «ВКонтакте». По словам снимавшего, в помещении было 17 трупов. Позднее правительство региона сообщило, что оборудовало в больнице специальное помещение для хранения тел.

коронавирус Кузбасс Минздрав морг Новокузнецк
Материалы по теме
Власти объяснили тела умерших от COVID в подвале больницы Барнаула
Общество
За сутки в России от коронавируса умерли 229 человек
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