Путин оценил сотрудничество с США по противодействию терроризму

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин в целом доволен сотрудничеством США и России по противодействию терроризму. Об этом глава государства заявил в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Это сотрудничество носит двусторонний характер и в целом — могло бы быть, конечно, еще лучше, — но в целом мы им довольны», — процитировал президента Telegram-канал программы «Вести».

Путин также поблагодарил президента США Дональда Трампа за сотрудничество. По его словам, предоставленная американской стороной информация помогла предотвратить теракты на территории России.

В ходе интервью глава государства также подчеркнул, что у Москвы нет никаких причин бороться с пребыванием военных США в Афганистане и, несмотря на многочисленные противоречия, сотрудничество стран продолжается.