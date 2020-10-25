Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 октября
USD ЦБ: 76,47 (-0,61) Инвестиции, 23 окт, 13:44
Курс евро на 24 октября
EUR ЦБ: 90,41 (-0,94) Инвестиции, 23 окт, 13:44
В РФС ответили на критику «Краснодаром» судейства в матче со «Спартаком» Спорт, 14:42 Бастрыкин взял на контроль расследование убийства бизнесмена Петрова Общество, 14:42 Подготовка ОМОНа к маршу протеста оппозиции в Минске. Видео Общество, 14:35 Путин оценил сотрудничество с США по противодействию терроризму Политика, 14:21 Обман инвесторов и ненависть юзеров: 7 фактов о McAfee, вышедшей на IPO Инвестиции, 14:20 Друг Макгрегора назвал боязнь Конора причиной ухода Хабиба из спорта Спорт, 14:10 Путин ответил «без комментариев» по поводу выплат Россией денег Байдену Политика, 14:04 В «Краснодаре» заявили о победе «Спартака» за счет предвзятого судейства Спорт, 14:03 Мишустин утвердил перечень пунктов для въезда по электронной визе Политика, 14:01 Работа, отпуск, покупки: новые привычки, которые меняют мир РБК и Hyundai Mobility, 14:00 Наследники умершего главы Samsung заплатят рекордную сумму налогов Бизнес, 13:51 СК возбудил дело против стрелявшего в подростков жителя Волгограда Общество, 13:42 Нурмагомедов рассказал о секретах успеха своей карьеры Спорт, 13:28 Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заразилась коронавирусом Общество, 13:21
Политика ,  
0 

Путин оценил сотрудничество с США по противодействию терроризму

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин в целом доволен сотрудничеством США и России по противодействию терроризму. Об этом глава государства заявил в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Это сотрудничество носит двусторонний характер и в целом — могло бы быть, конечно, еще лучше, — но в целом мы им довольны», — процитировал президента Telegram-канал программы «Вести».

Путин ответил «без комментариев» по поводу «выплат» Россией денег Байдену
Политика
Владимир Путин

Путин также поблагодарил президента США Дональда Трампа за сотрудничество. По его словам, предоставленная американской стороной информация помогла предотвратить теракты на территории России.

В ходе интервью глава государства также подчеркнул, что у Москвы нет никаких причин бороться с пребыванием военных США в Афганистане и, несмотря на многочисленные противоречия, сотрудничество стран продолжается.

NYT сообщила о вмешательстве России в выборы в США для помощи Трампу
Политика
Дональд Трамп (слева)

Ранее газета The New York Times написала, что подразделение российской разведки тайно предлагало связанным с запрещенным в России движением «Талибан» боевикам вознаграждение за убийство американских военных. Кандидат в президенты США Джо Байден обвинил Трампа в молчании на этот счет. Москва подобные обвинения отрицает. 

Читайте на РБК Pro
Закат бюрократии: почему компаниям пора избавляться от лишних начальников Пять полезных в карьере личных недостатков Коворкинг в горах: как в США придумали новую модель горнолыжных курортов Слезь с дохлой лошади: как вовремя понять, что стартап обречен
Владимир Путин США противодействие терроризму
Материалы по теме
Путин фразой «меня не колышет» раскрыл отношение к нападкам Запада
Политика
Путин прокомментировал возможность остаться на посту после 2024 года
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter