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СК возбудил дело против стрелявшего в подростков жителя Волгограда

Фото:Следственный комитет РФ
Фото: Следственный комитет РФ

Житель Волгоградской области открыл стрельбу по подросткам, в результате двое детей пострадали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что задержали 51-летнего местного жителя. «Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство двух и более лиц)», — говорится в сообщении.

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Фото:Следственный комитет РФ

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД по региону, инцидент произошел вечером 24 октября. В момент задержания мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данным следствия, во дворе дома на Ростовской улице между задержанными и компанией школьников в возрасте от 13 до 15 лет произошел конфликт. В качестве наказания за проявленную со стороны детей грубость мужчина поднялся в свою квартиру, зарядил дробью охотничье ружье и стал производить прицельные выстрелы в сторону несовершеннолетних. Подростки успели разбежаться, но некоторые из них получили ссадины.

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Фото:СК РФ

В СК подчеркнули, что огнестрельное оружие было зарегистрировано на задержанного. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Ранее, 25 октября, управление СК по Челябинской области возбудило уголовное дело по п.«з» ч. 2 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) после ножевого ранения 14-летней девочки. По данным ведомства, травму ей нанесла 15-летняя знакомая.
 

Волгоградская область стрельба СК подростки
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