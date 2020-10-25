СК возбудил дело против стрелявшего в подростков жителя Волгограда

Фото: Следственный комитет РФ

Житель Волгоградской области открыл стрельбу по подросткам, в результате двое детей пострадали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что задержали 51-летнего местного жителя. «Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство двух и более лиц)», — говорится в сообщении.

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД по региону, инцидент произошел вечером 24 октября. В момент задержания мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данным следствия, во дворе дома на Ростовской улице между задержанными и компанией школьников в возрасте от 13 до 15 лет произошел конфликт. В качестве наказания за проявленную со стороны детей грубость мужчина поднялся в свою квартиру, зарядил дробью охотничье ружье и стал производить прицельные выстрелы в сторону несовершеннолетних. Подростки успели разбежаться, но некоторые из них получили ссадины.