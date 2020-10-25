СК возбудил уголовное дело после ранения подростка в Челябинской области

Фото: Следственный комитет РФ

Управление Следственного комитета по Челябинской области возбудило уголовное дело в отношении 15-летней девушки, которая подозревается в нанесении ножевого ранения 14-летней знакомой. Об этом говорится на сайте СК.

Уголовное дело возбуждено п.«з» ч.2 ст.111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Инцидент произошел 24 октября в селе Русская Теча Красноармейского района в ходе бытового конфликта. Потерпевшая находится в тяжелом состоянии в больнице.

«В настоящее время проводятся следственные действия по установлению обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения», — сказано в сообщении СК.

В начале октября в Санкт-Петербурге подростки открыли стрельбу из сигнального пистолета в ходе бытового конфликта. В результате выстрела никто не пострадал. Несовершеннолетних участников конфликта доставили в медицинское учреждение до ожидания родителей.