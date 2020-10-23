В Вологодской области поезд насмерть сбил трех подростков. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК.

Погибшие — мальчик 2005 года рождения и две девочки 2006 года рождения.

Инцидент произошел на станции Вохтога 22 октября. По предварительным данным, подростки переходили железнодорожные пути перед прибывающим поездом. Как указали в СК, машинист принял все меры экстренного торможения, но избежать столкновения не удалось.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК России (нарушение Правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). Данная статья предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишения свободы на срок до семи лет.