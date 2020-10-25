Мишустин утвердил перечень пунктов для въезда по электронной визе

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Премьер-министр Михаил Мишустин в своем распоряжении утвердил перечень погранпунктов, через которые можно будет пересекать границу по электронной визе, которая вводится с начала 2021 года. Об этом сказано на сайте правительства.

Распоряжение датировано 23 октября. В перечень вошли 29 погранпунктов, включая аэропорты и морские порты в крупнейших городах России. Перечень будет дополняться по мере оснащения новых погранпунктов необходимым оборудованием.

«Электронная виза будет действовать по всей России. Пересечь границу можно будет через пункты пропуска во многих регионах, а путешествовать — по всей стране. Кроме того, увеличится срок пребывания иностранных граждан в России с 8 до 16 дней», — сказано в сообщении правительства.

В июле правительство расширило перечень погранпунктов, по которым будет возможен въезд в страну по электронной визе: речной в Хабаровске, смешанный в Благовещенске (оба граничат с Китаем), а также автомобильный в городе Кяхта (Республика Бурятия) на границе с Монголией.