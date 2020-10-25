Еще 2614 пациентов вылечились от COVID в Москве

Фото: Александр Щербак / ТАСС

За прошедшие сутки в Москве от коронавируса вылечились 2614 пациентов. Об этом передает оперативный штаб со ссылкой на заммэра Анастасию Ракову.

Всего количество выздоровевших в Москве возросло до 290 524. За прошедшие сутки в Москве от коронавируса умерли 68 человек. Всего от коронавируса в столице скончались 6380 человек.

За время пандемии коронавирус обнаружили более чем у 391 тыс. москвичей.

За последний месяц в столице и в других городах России возросло количество новых случаев заражения. За прошедшие сутки коронавирус обнаружили у 4,4 тыс. человек.