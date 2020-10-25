Обама усомнился в способности Трампа защитить американцев от коронавируса

Президент США Дональд Трамп не в состоянии остановиться распространение коронавирусной инфекции на территории Штатов. Об этом заявил экс-президент США Барак Обама, выступая в штате Флорида в поддержку кандидата в президенты США от демократов Джозефа Байдена.

«Дональд Трамп не сможет защитить (от коронавируса) никого из нас. Он даже не следует основным мерам безопасности для собственной защиты. Он даже не признает существование проблемы», — сказал он.

По словам Обамы, на текущей недели президент пожаловался, что пандемия заставила его вернуться к работе. Обама отметил, что если бы Трамп сразу действовал адекватно ситуации, она не была бы настолько плоха сейчас.

Обама указал, что пандемия COVID-19 стала бы тяжелой задачей для любого президента. Проблема в том, что Белый дом, по его словам, с треском провалил это испытание. В частности, экс-президент США сообщил, что властям следовало изначально серьезнее отнестись к происходящему и принять соответствующие шаги.