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Пандемия коронавируса ,  
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Обама усомнился в способности Трампа защитить американцев от коронавируса

Президент США Дональд Трамп не в состоянии остановиться распространение коронавирусной инфекции на территории Штатов. Об этом заявил экс-президент США Барак Обама, выступая в штате Флорида в поддержку кандидата в президенты США от демократов Джозефа Байдена.

«Дональд Трамп не сможет защитить (от коронавируса) никого из нас. Он даже не следует основным мерам безопасности для собственной защиты. Он даже не признает существование проблемы», — сказал он.

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Барак Обама

По словам Обамы, на текущей недели президент пожаловался, что пандемия заставила его вернуться к работе. Обама отметил, что если бы Трамп сразу действовал адекватно ситуации, она не была бы настолько плоха сейчас.

Обама указал, что пандемия COVID-19 стала бы тяжелой задачей для любого президента. Проблема в том, что Белый дом, по его словам, с треском провалил это испытание. В частности, экс-президент США сообщил, что властям следовало изначально серьезнее отнестись к происходящему и принять соответствующие шаги.

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Ранее Обама говорил, что Трамп «не дорос» до своего поста и относится к президентскому сроку как к реалити-шоу, которое политик использует для привлечения внимания к собственной персоне. По мнению Обамы, это привело к смерти тысячи американцев из-за коронавируса и потере миллионов рабочих мест.

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Во время финальных дебатов между Байденом и Трампом, которые прошли 23 октября, последний заявил, что не мог отправить во время пандемии всю экономику США в локдаун. Он также отметил, что правительство смогло избежать негативного сценария в виде смерти миллионов жителей страны, и пообещал, что вакцины от вируса будут готовы через несколько недель.

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, число зараженных коронавирусом в США превысило 8,5 млн человек. Умерли 224 771 заболевших. Штаты удерживают первое место в мире по числу больных COVID-19.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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США коронавирус Дональд Трамп Барак Обама
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