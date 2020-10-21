В Гидрометцентре предупредили о первых заморозках на юге России

Первые заморозки на юг России придут в ближайшие двое суток. Об этом сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Заморозки ожидаются в Крыму и Ставрополье. «Холод проникает далеко на юг, и уже завтра и послезавтра в Крыму заморозки», — сказал Вильфанд. В степных и предгорных районах ночью температура воздуха опустится до минус 3 градусов.

В Ставрополье установился «антициклональный режим погоды», и ночью «при малооблачном небе наблюдаются затоки холодного воздуха, идет выхолаживание подстилающей поверхности», пояснил синоптик. В регионе подморозит до минус 2 градусов.

Похолодает в южных регионах страны также днем: будет

до 15-19 градусов тепла. На Северном Кавказе ожидается днем плюс 12-17 градусов, в Крыму — 15-17 градусов. В районе Сочи воздух прогреется до 20-22 градусов тепла.