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В Гидрометцентре предупредили о первых заморозках на юге России

Первые заморозки на юг России придут в ближайшие двое суток. Об этом сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Заморозки ожидаются в Крыму и Ставрополье. «Холод проникает далеко на юг, и уже завтра и послезавтра в Крыму заморозки», — сказал Вильфанд. В степных и предгорных районах ночью температура воздуха опустится до минус 3 градусов.

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Фото:Константин Кокошкин / Global look Press

В Ставрополье установился «антициклональный режим погоды», и ночью «при малооблачном небе наблюдаются затоки холодного воздуха, идет выхолаживание подстилающей поверхности», пояснил синоптик. В регионе подморозит до минус 2 градусов.

Похолодает в южных регионах страны также днем: будет
до 15-19 градусов тепла. На Северном Кавказе ожидается днем плюс 12-17 градусов, в Крыму — 15-17 градусов. В районе Сочи воздух прогреется до 20-22 градусов тепла.

Тем временем жителям центральной части России пообещали потепление с четверга, 22 октября. Однако уже в ночь на воскресенье, 23 октября, в регионы Центрального федерального округа вернутся заморозки.

Гидрометцентр Роман Вильфанд заморозки
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