Вильфанд пообещал аномально теплую погоду в России на выходных

В европейской части России днем на этих выходных температура будет подниматься на 6-8 градусов выше нормы. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает «РИА Новости».

«В конце рабочей недели Москва оказалась на восточной периферии очень теплой воздушной массы», — пояснил специалист. Метеоролог отметил, что она сформировались на юге Атлантики и Средиземного моря.

По словам Вильфанда, прежде Москва и центр европейской части страны находились на западной периферии ложбины низкого давление, где обычно циркулируют северные потоки воздуха.

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