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Общество ,  
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В Саратовской области полиция пресекла массовый конфликт диаспор

В Саратовской области полиция пресекла массовый конфликт, в котором, как сообщали СМИ, замешаны представители двух местных диаспор. О действиях правоохранителей сообщила пресс-службе ГУ МВД по региону, передает ТАСС.

«24 октября сотрудниками полиции пресечен конфликт между жителями Дергачевского района Саратовской области», — указали в МВД.

В пресс-службе уточнили, что общественный порядок не был нарушен, никто не пострадал. По факту инцидента ведется проверка.

Диаспоры Армении и Азербайджана прокомментировали массовую драку в Москве
Общество
Фото:evgen_gsm_2.0 / Instagram

Telegram-канал Baza и региональный «СарИнформ» со ссылкой на источник ранее писали, что в Дергачевском районе произошел конфликт между курдами и казахами. По сообщению Baza, представители диаспор в количестве около 150 человек с обеих сторон собрались 24 октября в районе деревни Тимонино. Они были вооружены палками, камнями и бутылками, полицейским удалось разнять противников и не допустить массовую драку.

«Они (конфликтующие) что-то пытались сделать, но полиция сработала вовремя», — отметил вице-губернатор Саратовской области Игорь Пивоваров, который, по информации «СарИнформ», вместе с правоохранителями приезжал на место происшествия.

Летом полиция предотвратила массовую драку азербайджанцев и армян на границе Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Ожидалось, что в общей сложности в столкновении примут участие до 50 человек. Перед дракой около 40 азербайджанцев собрались в ресторане, куда пришли полицейские и в профилактических целях задержали 25 человек.

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