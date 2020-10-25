В Саратовской области полиция пресекла массовый конфликт диаспор

В Саратовской области полиция пресекла массовый конфликт, в котором, как сообщали СМИ, замешаны представители двух местных диаспор. О действиях правоохранителей сообщила пресс-службе ГУ МВД по региону, передает ТАСС.

«24 октября сотрудниками полиции пресечен конфликт между жителями Дергачевского района Саратовской области», — указали в МВД.

В пресс-службе уточнили, что общественный порядок не был нарушен, никто не пострадал. По факту инцидента ведется проверка.

Telegram-канал Baza и региональный «СарИнформ» со ссылкой на источник ранее писали, что в Дергачевском районе произошел конфликт между курдами и казахами. По сообщению Baza, представители диаспор в количестве около 150 человек с обеих сторон собрались 24 октября в районе деревни Тимонино. Они были вооружены палками, камнями и бутылками, полицейским удалось разнять противников и не допустить массовую драку.