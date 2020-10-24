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В США оценили возможности F-35 в случае конфликта НАТО с Россией

Фото:Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Страны НАТО, у которых нет на вооружении боевых самолетов пятого поколения F-35 Lightning II, должны сформировать свой воздушный флот, чтобы оказать поддержку таким самолетам в случае конфликта с Россией. Об этом говорится в докладе аналитического центра RAND, который был подготовлен по заказу Европейского командования США, на доклад обратил внимание журнал DefenseNews.

Согласно анализу центра, истребители F-35 — единственные подходящие для первоначального контакта с российскими войсками в случае сценария конфликта в Европе. Эксперты отмечают, что благодаря малозаметности и разнообразным датчикам самолеты смогут проникать через российские системы противовоздушной обороны, тем самым «внося значительный боевой вклад с первых часов». Согласно докладу RAND, подобный конфликт может возникнуть, если Москва попытается «оккупировать какую-либо часть территории НАТО».

В США у истребителя F-35 при посадке сломалось шасси
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Фото: PO Arron Hoare / Ministry of Defence / Getty Images

В 2019 году портал Business Insider на основе оценок военных аналитиков и американских чиновников составил список «наиболее проблемных» программ властей США по вооружениям. Список возглавил проект по производству истребителей F-35 Lightning II. Ранее Bloomberg называл программу по производству F-35 самым дорогим проектом по вооружениям в мире. В апреле 2019 года ее стоимость, по оценкам агентства, увеличилась до $1,196 трлн.

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