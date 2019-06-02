Business Insider назвал «худшие» американские программы вооружений

Среди них оказались самые дорогостоящие программы вооружений в США — проекты по производству истребителей F-35 и эсминцев Zumwalt. При составлении списка портал опирался на последние отчеты Минобороны, а также оценки экспертов

Фото: Petros Karadjias / AP

Портал Business Insider на основе оценок военных аналитиков и американских чиновников составил список «наиболее проблемных» программ властей США по вооружениям. В него, в том числе, вошли проекты по производству истребителей F-35 Lightning II и эсминцев класса Zumwalt.

В целом, отмечает интернет-издание, «американские вооруженные силы вместе со своими партнерами создают одни из лучших видов вооружений в мире, но программы, в рамках которых они производятся, редко проходят так, как планировалось». Так, замечает портал со ссылкой на военного эксперта, старшего научного сотрудника независимого американского Центра стратегических и бюджетных оценок Брайана Кларка (прежде он работал помощником начальника военно-морских операций США), самыми проблемными последними программами вооружений США являются проекты американских Военно-морских сил.

В данном случае проблема, заметил собеседник портала, заключается в том, что специалисты часто берутся за разработку платформ еще до того, как готовы необходимые технологии. С такими трудностями, указал Кларк, по его данным, в частности, столкнулись разработчики новых эсминцев класса Zumwalt и авианосцев класса Gerald R. Ford. Однако «проблемными», по оценкам Business Insider, оказались не только эти программы. На своем сайте портал представил список из пяти таких проектов.

Первым номером в нем идет программа по производству истребителей пятого поколения F-35 Lightning II . О том, что этот проект и стоимость производства таких самолетов «вышли из-под контроля» Дональд Трамп писал еще в декабре 2016 года, напоминает издание. Спустя неделю, по информации другого портала — The Drive, — генерал-лейтенант ВВС США, руководитель программы F-35 Крис Богдан проинформировал политика о развитии проекта. В своем докладе он указал на «прошлые проблемы» программы, среди которых были «производственные проблемы, чрезмерные затраты, задержки с поставками и многочисленные технические проблемы». В последнем оперативном отчете Пентагона по F-35, замечает Business Insider, были отмечены проблемы с надежностью и доступностью. Bloomberg программу по производству F-35 прежде называл самым дорогим проектом по вооружениям в мире. В апреле его стоимость, по оценкам агентства, увеличилась до $1,196 трлн.

. О том, что этот проект и стоимость производства таких самолетов «вышли из-под контроля» Дональд Трамп писал еще в декабре 2016 года, напоминает издание. Спустя неделю, по информации другого портала — The Drive, — генерал-лейтенант ВВС США, руководитель программы F-35 Крис Богдан проинформировал политика о развитии проекта. В своем докладе он указал на «прошлые проблемы» программы, среди которых были «производственные проблемы, чрезмерные затраты, задержки с поставками и многочисленные технические проблемы». В последнем оперативном отчете Пентагона по F-35, замечает Business Insider, были отмечены проблемы с надежностью и доступностью. Bloomberg программу по производству F-35 прежде называл самым дорогим проектом по вооружениям в мире. В апреле его стоимость, по оценкам агентства, увеличилась до $1,196 трлн. На второе место составители списка поместили программу по производству эсминцев класса Zumwalt . У этих военных кораблей, в разработку которых американские власти на протяжении двух десятилетий вкладывали «десятки миллиардов долларов», нет рабочего оружия и «четкой миссии», пишет Business Insider. В ноябре прошлого года портал выяснил, что снаряды для находящихся на Zumwalt 155-миллиметровых артиллерийских установках Advanced Gun System оказались слишком дорогими (стоимость одного снаряда дальнего действия достигала $1 млн). В связи с этим закупка боеприпасов была остановлена два года назад, и эсминцы остались без оружия. Кроме того, у Zumwalt, напоминает издание, были проблемы с двигателями и электрикой.

. У этих военных кораблей, в разработку которых американские власти на протяжении двух десятилетий вкладывали «десятки миллиардов долларов», нет рабочего оружия и «четкой миссии», пишет Business Insider. В ноябре прошлого года портал выяснил, что снаряды для находящихся на Zumwalt 155-миллиметровых артиллерийских установках Advanced Gun System оказались слишком дорогими (стоимость одного снаряда дальнего действия достигала $1 млн). В связи с этим закупка боеприпасов была остановлена два года назад, и эсминцы остались без оружия. Кроме того, у Zumwalt, напоминает издание, были проблемы с двигателями и электрикой. На третьем месте, по версии Business Insider, оказалась программа по производству прибрежных боевых кораблей (Littoral combat ship ). Этот проект, отмечает портал, пострадал от «неконтролируемого перерасхода средств, задержек в поставках и различных проблем с механикой». В течение примерно 20 лет Военно-морской флот США, замечает издание, вложил в эту программу около $30 млрд. Однако согласно последней оценке Министерства обороны, эти военные корабли «недостаточно вооружены для выполнения своих задач», поэтому опасаются в ведомстве в высокоинтенсивном конфликте Littoral combat ship не выживут.

). Этот проект, отмечает портал, пострадал от «неконтролируемого перерасхода средств, задержек в поставках и различных проблем с механикой». В течение примерно 20 лет Военно-морской флот США, замечает издание, вложил в эту программу около $30 млрд. Однако согласно последней оценке Министерства обороны, эти военные корабли «недостаточно вооружены для выполнения своих задач», поэтому опасаются в ведомстве в высокоинтенсивном конфликте Littoral combat ship не выживут. На четвертую строчку перечня Business Insider поместил программу по производству авианосцев класса Gerald R. Ford («Джеральд Форд» ), стоимость которой оценивается в $13 млрд. Предполагалось, что новые боевые корабли такого типа будут переданы флоту этим летом, однако в итоге сроки перенесли как минимум до октября, отмечает портал. Это, по его данным, произошло «из-за постоянных проблем у Gerald R. Ford с оружейными лифтами и двигательной установкой». Кроме того, проблемы у кораблей возникали с «базовыми требованиями», которые возникают к авианосцам, с площадок которых запускаются самолеты, отмечает Business Insider. Так, американское Минобороны в последнем отчете обращает внимание на «плохую или неизвестную надежность систем, критически важных для полетов», замечает портал.

), стоимость которой оценивается в $13 млрд. Предполагалось, что новые боевые корабли такого типа будут переданы флоту этим летом, однако в итоге сроки перенесли как минимум до октября, отмечает портал. Это, по его данным, произошло «из-за постоянных проблем у Gerald R. Ford с оружейными лифтами и двигательной установкой». Кроме того, проблемы у кораблей возникали с «базовыми требованиями», которые возникают к авианосцам, с площадок которых запускаются самолеты, отмечает Business Insider. Так, американское Минобороны в последнем отчете обращает внимание на «плохую или неизвестную надежность систем, критически важных для полетов», замечает портал. Завершает составленный Business Insider список программа по электромагнитному рельсовому оружию ВМС США. Проблема этого проекта, по информации издания, заключалась в том, что американские власти начали тратить время и деньги на разработку подобного оружия, не задумываясь о том, что является ли эта программа «целесообразной в военном отношении». За более чем десять лет в проект, отмечает портал, успели вложить более $500 млн. Однако разработка ограничена по скорострельности и уступает уже существующему оружию из-за значительных потребностей в энергии и других технологических недочетов. Бесполезной в беседе с Business Insider технологию назвал Брайан Кларк. Начальник военно-морских операций США адмирал Джон Ричардсон прежде отзывался о проекте как об уроке о том, «чего делать не стоит».

Это уже не первый рейтинг американских вооружений или их союзников, который составляет Business Insider. В конце марта портал представил перечень «лучшего вооружения НАТО для противостояния России». В него тогда вошли истребители F-35 и Eurofighter Typhoon, а также вертолеты AH-64 и танки Leopard-2.