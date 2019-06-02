Business Insider назвал «худшие» американские программы вооружений

Портал Business Insider на основе оценок военных аналитиков и американских чиновников составил список «наиболее проблемных» программ властей США по вооружениям. В него, в том числе, вошли проекты по производству истребителей F-35 Lightning II и эсминцев класса Zumwalt.
В целом, отмечает интернет-издание, «американские вооруженные силы вместе со своими партнерами создают одни из лучших видов вооружений в мире, но программы, в рамках которых они производятся, редко проходят так, как планировалось». Так, замечает портал со ссылкой на военного эксперта, старшего научного сотрудника независимого американского Центра стратегических и бюджетных оценок Брайана Кларка (прежде он работал помощником начальника военно-морских операций США), самыми проблемными последними программами вооружений США являются проекты американских Военно-морских сил.
В данном случае проблема, заметил собеседник портала, заключается в том, что специалисты часто берутся за разработку платформ еще до того, как готовы необходимые технологии. С такими трудностями, указал Кларк, по его данным, в частности, столкнулись разработчики новых эсминцев класса Zumwalt и авианосцев класса Gerald R. Ford. Однако «проблемными», по оценкам Business Insider, оказались не только эти программы. На своем сайте портал представил список из пяти таких проектов.
- Первым номером в нем идет программа по производству истребителей пятого поколения F-35 Lightning II. О том, что этот проект и стоимость производства таких самолетов «вышли из-под контроля» Дональд Трамп писал еще в декабре 2016 года, напоминает издание. Спустя неделю, по информации другого портала — The Drive, — генерал-лейтенант ВВС США, руководитель программы F-35 Крис Богдан проинформировал политика о развитии проекта. В своем докладе он указал на «прошлые проблемы» программы, среди которых были «производственные проблемы, чрезмерные затраты, задержки с поставками и многочисленные технические проблемы». В последнем оперативном отчете Пентагона по F-35, замечает Business Insider, были отмечены проблемы с надежностью и доступностью. Bloomberg программу по производству F-35 прежде называл самым дорогим проектом по вооружениям в мире. В апреле его стоимость, по оценкам агентства, увеличилась до $1,196 трлн.
- На второе место составители списка поместили программу по производству эсминцев класса Zumwalt. У этих военных кораблей, в разработку которых американские власти на протяжении двух десятилетий вкладывали «десятки миллиардов долларов», нет рабочего оружия и «четкой миссии», пишет Business Insider. В ноябре прошлого года портал выяснил, что снаряды для находящихся на Zumwalt 155-миллиметровых артиллерийских установках Advanced Gun System оказались слишком дорогими (стоимость одного снаряда дальнего действия достигала $1 млн). В связи с этим закупка боеприпасов была остановлена два года назад, и эсминцы остались без оружия. Кроме того, у Zumwalt, напоминает издание, были проблемы с двигателями и электрикой.
- На третьем месте, по версии Business Insider, оказалась программа по производству прибрежных боевых кораблей (Littoral combat ship). Этот проект, отмечает портал, пострадал от «неконтролируемого перерасхода средств, задержек в поставках и различных проблем с механикой». В течение примерно 20 лет Военно-морской флот США, замечает издание, вложил в эту программу около $30 млрд. Однако согласно последней оценке Министерства обороны, эти военные корабли «недостаточно вооружены для выполнения своих задач», поэтому опасаются в ведомстве в высокоинтенсивном конфликте Littoral combat ship не выживут.
- На четвертую строчку перечня Business Insider поместил программу по производству авианосцев класса Gerald R. Ford («Джеральд Форд»), стоимость которой оценивается в $13 млрд. Предполагалось, что новые боевые корабли такого типа будут переданы флоту этим летом, однако в итоге сроки перенесли как минимум до октября, отмечает портал. Это, по его данным, произошло «из-за постоянных проблем у Gerald R. Ford с оружейными лифтами и двигательной установкой». Кроме того, проблемы у кораблей возникали с «базовыми требованиями», которые возникают к авианосцам, с площадок которых запускаются самолеты, отмечает Business Insider. Так, американское Минобороны в последнем отчете обращает внимание на «плохую или неизвестную надежность систем, критически важных для полетов», замечает портал.
- Завершает составленный Business Insider список программа по электромагнитному рельсовому оружию ВМС США. Проблема этого проекта, по информации издания, заключалась в том, что американские власти начали тратить время и деньги на разработку подобного оружия, не задумываясь о том, что является ли эта программа «целесообразной в военном отношении». За более чем десять лет в проект, отмечает портал, успели вложить более $500 млн. Однако разработка ограничена по скорострельности и уступает уже существующему оружию из-за значительных потребностей в энергии и других технологических недочетов. Бесполезной в беседе с Business Insider технологию назвал Брайан Кларк. Начальник военно-морских операций США адмирал Джон Ричардсон прежде отзывался о проекте как об уроке о том, «чего делать не стоит».
Это уже не первый рейтинг американских вооружений или их союзников, который составляет Business Insider. В конце марта портал представил перечень «лучшего вооружения НАТО для противостояния России». В него тогда вошли истребители F-35 и Eurofighter Typhoon, а также вертолеты AH-64 и танки Leopard-2.