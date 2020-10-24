Экс-советник Джонсона заявил о негласных мерах Лондона против России

Марк Седвилл (Фото: Luke MacGregor / Reuters)

Власти Великобритании приняли негласные меры против России после отравления Скрипалей в Солсбери. Об этом заявил бывший советник премьер-министра Бориса Джонсона по национальной безопасности и экс-секретарь британского правительства Марк Седвилл в интервью The Times.

По версии Лондона, весной 2018 года экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» в Солсбери. Великобритания обвинила в отравлении Скрипалей спецслужбы России, Москва отрицает причастность к произошедшему.

Седвилл подчеркнул, что Лондон не ограничился высылкой российских дипломатов и санкциями, о которых было объявлено официально. «Мы приняли ряд сдержанных мер, включая борьбу с некоторыми незаконными денежными потоками из России, а также негласные меры, о которых, очевидно, я не могу говорить. Русские знают, что им пришлось заплатить за эту операцию более высокую цену, чем они ожидали», — сказал экс-советник Джонсона.

О том, что советник премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по национальной безопасности и секретарь кабмина Марк Седвилл ушел в отставку, стало известно в конце июня. На его места был назначен Дэвид Фрост, который ранее представлял премьер-министра на переговорах с ЕС.