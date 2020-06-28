Советник Джонсона по нацбезопасности Марк Седвилл ушел в отставку

Марк Сэдвилл (Фото: Andy Wong / Getty Images)

Советник премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по национальной безопасности и секретарь кабмина Марк Седвилл ушел в отставку. Соответствующий документ размещен на сайте правительства страны.

«Я уйду в отставку и оставлю государственную службу в конце сентября», — говорится в письме Седвилла премьер-министру.

На пост Седвилла 28 июня был назначен Дэвид Фрост, который ранее представлял премьер-министра на переговорах с ЕС.

«Я рад назначить Дэвида Фроста своим следующим советником по национальной безопасности. Он опытный дипломат, политический мыслитель и опытный переговорщик, твердо верящий в укрепление места Великобритании в мире», — отметил Борис Джонсон.

Как передает Би-би-си, в последнее время поступали сообщения о напряженных отношениях Седвилла с другими советниками премьер-министра Великобритании из-за вопроса о правильности предпринимаемых мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.