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Пандемия коронавируса ,  
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Эксперты спрогнозировали спад заболеваемости COVID-19 в России

Фото:Денис Гришкин / АГН «Москва»
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

В России пик заболеваемости COVID-19 пойдет на спад в начале ноября. Об этом «РИА Новости» заявили специалисты научной лаборатории Моделирования социально-экономических систем Научно-исследовательского объединения РЭУ им. Плеханова.

«Можно ожидать снижение темпов прироста числа случаев COVID-19 в начале ноября 2020 года», — спрогнозировали специалисты.

В лаборатории проанализировали количество инфицированных россиян, суточный прирост числа выполненных тестов на коронавирус и соотношения этого числа, сделав тем самым прогноз развития эпидемиологической ситуации в стране.

Также специалисты рассчитали индекс интенсивности инфицирования, определив процентные соотношения числа заболевших в текущем месяце по отношению к предыдущему.

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Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Они напомнили, что пик COVID-19 в стране будет достигнут, когда темпы роста заболеваемости будут равны приросту тестов. Когда же число инфицированных к числу тестов перестанет меняться, наступит снижение темпов роста случаев коронавируса.

Накануне заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что Россия в скором времени может приблизиться к пику по числу новых случаев заражения коронавирусом, выявляемых за сутки.

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Она допустила, что показатель суточного прироста на осеннем пике не превысит отметку в 20 тыс. человек.

По прогнозам Пшеничной, ситуация с коронавирусом может начать стабилизироваться в первой декаде декабря — в зависимости от сознательности граждан.

По последним данным, в России с начала пандемии выявили 1 415 316 случаев коронавируса. Из них 1 075 904 человек выздоровели. Общее число летальных исходов составляет 24 366.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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