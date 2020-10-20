Эксперты спрогнозировали спад заболеваемости COVID-19 в России

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В России пик заболеваемости COVID-19 пойдет на спад в начале ноября. Об этом «РИА Новости» заявили специалисты научной лаборатории Моделирования социально-экономических систем Научно-исследовательского объединения РЭУ им. Плеханова.

«Можно ожидать снижение темпов прироста числа случаев COVID-19 в начале ноября 2020 года», — спрогнозировали специалисты.

В лаборатории проанализировали количество инфицированных россиян, суточный прирост числа выполненных тестов на коронавирус и соотношения этого числа, сделав тем самым прогноз развития эпидемиологической ситуации в стране.

Также специалисты рассчитали индекс интенсивности инфицирования, определив процентные соотношения числа заболевших в текущем месяце по отношению к предыдущему.