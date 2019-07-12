Шварценеггер ответил Трампу на заявление о его смерти

Президент США Дональд Трамп заявил о смерти Арнольда Шварценеггера. Об этом сообщил в Twitter журналист Yahoo News Хантер Уокер.

«Арнольд Шварценеггер… Знаете, что? Он умер…Я там был», — процитировал президента Уокер.

Позже Уокер пояснил, что фраза Трампа была вырвана из контекста. Президент говорил о рейтингах реалити-шоу The Apprentice («Кандидат»), выходившего в 2004–2017 годах. После избрания Трампа президентом США шоу стал вести Шварценеггер.

Сам 71-летний Шварценеггер вскоре написал в Twitter, что жив и предложил сравнить налоговые декларации. «Я все еще здесь», — обратился он к Трампу.

Трамп был ведущим «Кандидата» с января 2004 года по февраль 2015 года. Шварценеггер принял участие в последнем сезоне обновленной версии шоу в 2017 году. «Все, с кем я столкнулся, подошли ко мне и сказали: «Мне нравится шоу, но я выключил его, как только я прочитал имя Трампа», — сказал актер в интервью Empire в марте 2017 года. По его словам, люди начали бойкотировать NBC после того, как узнали, что Трамп все еще участвует в шоу, получая прибыль в качестве исполнительного продюсера.